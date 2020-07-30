GÜNCELLEME - Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 4,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.