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Aktüel

GÜNCELLEME - Güney Kore'de bir şantiyede yangın: 36 işçi öldü

ÖLÜ ve YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

2020-04-29 15:28:21 -
GÜNCELLEME - Güney Kore'de bir şantiyede yangın: 36 işçi öldü

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı.

Yetkililer, işçilerin bodrum katında çalıştığı esnada kolayca tutuşabilen bir kimyasal olan ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanıldığı sırada meydana gelen bir patlamanın yangına yol açmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Yangında 36 işçinin hayatını kaybettiğini, 10 işçinin yaralandığını aktaran itfaiye yetkilileri, işçilerin hızla yayılan alevler nedeniyle kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

Başbakan Chung Sye-kyun, yetkililere arama kurtarma çalışmaları için tüm kaynakların yönlendirilmesi talimatı verdi.

Alevler yerel saatle 18.40 civarında söndürülürken, yangın esnasında şantiyede çalıştığı sanılan 78 kişinin bir kısmının nerede olduğu teyit edilmediği için ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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