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Aktüel

GÜNCELLEME - Gemlik'te deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:04:34 -
GÜNCELLEME - Gemlik'te deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumla Mahallesi çıkışında denizde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Karaya çıkarılan ceset, Gemlik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölen kişinin parkinson hastası Ekrem Demir (52) olduğunu belirledi.

Ceset, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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