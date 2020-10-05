GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

BURSA (AA) - Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, taburcu edildi.



Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sertaslan'ın geçen pazar günü köy ziyaretlerinde bulunduğu belirtildi.



Ziyaret dönüşü Sertaslan'ın kırsal alandan topladığı mantarları tükettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Belediye Başkanı, halsizlik ve yorgunluk hissetmiş, kendisi Gemlik Devlet Hastanesi'ne gitmiş, burada gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıkmış, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmuştur. Sertaslan'ın genel sağlık durumu iyi olup, kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilecektir."

- "Sağlığım sıhhatim yerinde"

Sertaslan, sosyal medya hesabından da taburcu olduğuna dair açıklama yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Sertaslan, "Sağlığım, sıhhatim yerinde. Evimdeyim çocuklarımla, ailemle birlikte. Sosyal medyada dönen asılsız ihbarlara itimat etmeyin. Bilin ki Başkanınız görevinin başında. Gemlik için Bursa için bugüne kadar yaptığı gibi gayret göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.