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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te orman yangını

15 dönüm alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:30:47 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan ve 15 dönüm alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Söğütlü Mahallesi Taşbaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangına bir arazöz ve iki su tankıyla müdahale ediyor.

Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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