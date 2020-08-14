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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından düşen genç kız yaşamını yitirdi

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:13:56 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından düşen genç kız yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından düşen genç kız hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu D. olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından genç kızın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.

- Vali Gül'den başsağlığı mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç kıza Allah'tan rahmet diledi.

Şüpheli Mehmet K'nin hakimlikçe tutuklandığını belirten Gül, "Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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