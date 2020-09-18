GÜNCELLEME - Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğun, komşuları tarafından garajda darbedildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki M.U.K, bisiklet sürmek için sitenin bahçesine indi.

Daha sonra eve çıkan M.U.K'nin ağladığını gören aile, durumu çocuklarına sordu.

M.U.K, bahçede bisiklete binerken çocuklarıyla çarpıştığı komşuları tarafından garajda dövüldüğünü anlattı.

Bunun üzerine sitenin güvenlik kameralarını inceleyen aile, çocuğun garajda, komşuları olan bir kadın ile erkek tarafından darbedildiğini gördü.

Anne Emine K, oğlunun apartmandaki başka bir çocukla tartışma yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Oğlum daha sonra bisikletini koymak için garaja giriyor. Aile, çocuk garajdan çıkmadan gelip hakaret etmeye ve darbetmeye başlıyor. Çocuğa dakikalarca işkence ediyorlar. Sadece kafasına şiddet uyguluyorlardı, çocuğum kendinde değildi. Daha sonra dışarıda beni de darbettiler. Sonra oğlumu bir hastaneye götürmüşler. Ben kendimde değildim, beni de başka bir hastaneye götürmüşler. Gerekli tedaviler yapıldı. Sonra ifademiz için polis karakoluna gittik. Oğlum sabaha kadar hiç uyumadı, sürekli bağırıp inledi. Şu anda hala kendinde değil, konuşmuyor. Yanına yaklaşmamıza bile izin vermiyor, korkuyor."

Emine K, çocuğunu darbeden komşuları Yüksel K. ve eşi Mehmet K'den şikayetçi olduklarını, bu kişilere gereken cezanın verilmesini beklediklerini kaydetti.