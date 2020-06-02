GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile birlikte 15 Temmuz 2016 darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, TSK içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle bugüne kadar toplam 1639 şüpheli hakkında inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu aşamaya kadar tespit edilen haliyle bu kişilerden 1131'nin (yüzde 69), sivil yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıklarının anlaşıldığı aktarıldı.



Açıklamada, darbe girişiminin İstanbul ayağına yönelik soruşturmalarda haklarında adli işlem uygulanan 68 albaydan 49'nun, 35 yarbaydan 29'nun, 70 binbaşıdan 57'sinin, 222 yüzbaşıdan 198'inin, 160 üsteğmenden 132'sinin, 67 teğmenden 65'inin, 20 asteğmenden 6'sının, 260 astsubaydan 168'inin, 378 uzman çavuştan 155'inin ve 369 askeri öğrenciden 272'sinin örgüt mensuplarından sorumlu sivil yöneticileriyle sabit telefon hatları üzerinden irtibat kurduğunun tespit edildiği vurgulandı.

- 386 şüpheli firari

Örgüt mensuplarından sorumlu sivil şahıslar tarafından, örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu telefon hatlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi ve ülke genelinde yürütülen diğer soruşturmalar kapsamında haklarında adli işlem uygulanmayan 3 bin 34 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu şüphelilerden 667'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 1064'ünün tutuklandığı, 345'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 32'sinin serbest bırakıldığı ifade edilerek, 386 şüphelinin ise firari konumda bulunup yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

- Yeni gözaltı kararları

Bugün itibarıyla yeni gözaltı kararları verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'ye yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf olmak üzere 42 şüphelinin (15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 23'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli olmak üzere 3 subay, 23 astsubay, 4 uzman çavuş, 12 askeri öğrenci) hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

Ayrıca FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisindeki sivil yöneticileriyle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74'ü muvazzaf (20'si Jandarma Genel Komutanlığı, 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 14'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olmak üzere 1 albay, 3 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 27 astsubay, 31 uzman çavuş) ile 2'si sivil şahıs (Jandarma Genel Komutanlığında asteğmen olarak görev yapıp ayrılan) olmak üzere 76 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir."

- 72 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, 94'ü muvazzaf olmak üzere 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlere İstanbul Jandarma komutanlığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiği de aktarıldı.



Bu arada soruşturma kapsamında 35 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 72 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 52'sinin emniyette, 20'sinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.