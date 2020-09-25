GÜNCELLEME - Fatih'te tramvay ile midibüs çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te tramvay ile bir turizm firmasına ait midibüsün çarpışması nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Bulgaristan plakalı bir turist midibüsü, Laleli Aksaray arasındaki trafik ışıklarında yasak olmasına rağmen dönüş yapması üzerine T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik ışıklarının bulunduğu yerden servis aracı çekilirken, kaza sırasında raydan çıkan tramvay da kurtarılarak bakıma gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.



T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.

Tramvayın olay yerinden kurtarılmasının ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.







