  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Fatih'te tramvay ile midibüs çarpıştı
Aktüel

GÜNCELLEME - Fatih'te tramvay ile midibüs çarpıştı

Fatih'te tramvay ile bir turizm firmasına ait midibüsün çarpışması nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü - Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:26:34 -
GÜNCELLEME - Fatih'te tramvay ile midibüs çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te tramvay ile bir turizm firmasına ait midibüsün çarpışması nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Bulgaristan plakalı bir turist midibüsü, Laleli Aksaray arasındaki trafik ışıklarında yasak olmasına rağmen dönüş yapması üzerine T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik ışıklarının bulunduğu yerden servis aracı çekilirken, kaza sırasında raydan çıkan tramvay da kurtarılarak bakıma gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.

Tramvayın olay yerinden kurtarılmasının ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar
Dünya

Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Bulgaristan'daki asker yetersizliği parlamento tarafından alınan kararla resmen kapatılıyor.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı