GÜNCELLEME - Eski Kosova Meclis Başkanı Krasniçi, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı
YAKUP KRASNİÇİ'NİN GÖZALTINA ALINMASININ DETAYI VE AVUKATININ AÇIKLAMASI EKLENDİ
PRİŞTİNE (AA) - Eski Kosova Meclis Başkanı ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Sözcüsü Yakup Krasniçi, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Priştine'de, aralarında Krasniçi'nin evinin de bulunduğu farklı yerlere baskın düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde gerçekleştirildiği ifade edildi.
Gözaltına alınan Krasniçi'nin evinde 8 saatten fazla süren arama da yapıldı.
Eski Meclis Başkanı Yakup Krasniçi'nin Priştine'deki evinin haricinde doğum yeri olan Glogofça'ya bağlı Negrovc köyündeki ailesinin evine de baskın düzenlendi.
- Krasniçi'nin avukatının açıklaması
Krasniçi'nin avukatı Valon Hasani, baskın sonrası yaptığı açıklamada, müvekkilinin Özel Savcılığın çıkardığı karara binaen gözaltına alındığını ifade ederek, Yakup Krasniçi'nin Lahey'e gitmek üzere yola çıktığını söyledi.
Baskın ve gözaltı kararının kendilerine bildirilmediğini kaydeden Hasani, Krasniçi'nin belirtilmeyen ancak Özel Savcılığın yetkisi kapsamına giren suçlardan "şüpheli" sıfatında bulunduğunu dile getirdi.
Kosova'daki savaş sırasında UÇK'nin sözcülük görevini sürdüren Yakup Krasniçi, savaş sonrasında Kosova Demokratik Partisinin (PDK) üyesi olarak Kosova Meclis Başkanlığına seçildi.
Krasniçi, Ulusal Sosyal Demokrat Girişim Konseyinin de başkanlığını yürütüyor.