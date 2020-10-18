  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti
Aktüel

GÜNCELLEME - Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-18 07:11:32 -
GÜNCELLEME - Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti

İSTANBUL (AA) - Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren genç, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Arkasından gelen Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurarak aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A’nın hayatını kaybettiği belirlendi, Hazal T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kız hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Milli meselelerde sessizliğe bürünen oyuncu Bergüzar Korel'in Azerbaycan aklına haftalar sonra geldi.

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi
Dünya

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi

Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri birbirine düştü. Karabağ'da cephedeki iki Ermeni ..
Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı
Dünya

Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı

Suriye rejimine ait hava yolu şirketi Cham Wings'in, Suriye'den Ermenistan'a militan taşıdığı bildirildi.

Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay