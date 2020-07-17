GÜNCELLEME - Esenler'de özel bir hastanede yangın
Yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü - Esenler Kaymakamlığı: - "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir" ESENLER KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.
Esenler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
İlk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir." denildi.
Açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.