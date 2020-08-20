GÜNCELLEME - Erzincan'da cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dün cesedi toprağa gömülü bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tercan ilçesinde kendisinden 10 Ağustos'tan beri haber alınamayan ve annesi ile yaşayan Abdullah Yalman'ı (62) bulmak için İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevlilerin de desteğiyle dün arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çiftlikler mevkisinde bir ağacın altında, üzeri toprakla örtülmüş halde bulunan erkek cesedi, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yapılan inceleme sonucu Abdullah Yalman'a ait olduğu belirlendi.

Araştırmalarını genişleten Erzincan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen aralarında F.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan sorgulama sonucu, Yalman'ın F.D. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin bulunduğu ağacın altına gömüldüğü anlaşıldı.

F.D'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve Yalman'ı "namus meselesi yüzünden öldürdüğünü" öne sürdüğü öğrenildi.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada cinayette kullandığı av tüfeğini ele geçirdi.

- İşlediği bir suçtan ötürü daha önce cezaevinde yatmış

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli F.D, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Olaya ilişkin gözaltına alınan diğer 3 zanlı ise polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan, F.D'nin yakın zamanda işlediği bir suçtan ötürü cezaevinde yattığı ve sonrasında tahliye olduğu öğrenildi.