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Aktüel GÜNCELLEME - Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, HAYATINI KAYBEDENLERLİN YAKINLARINDAN ALINAN AÇIKLAMALAR, BÖLGEDE YAŞANAN SON GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:47:30 -
GÜNCELLEME - Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti

BERDE (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 19 sivil yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 19 sivil hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Misket bombaları Berde'nin en işlek iki kavşağında bulunan sivillere ait ev, araç ve iş yerlerine düştü.

Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az 7 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ulaşan itfaiye araçları, bombaların patlaması sonucu çıkan yangını söndürdü.

Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.

- Yakınlar hastaneye akın etti

Saldırı sonrası yaralı siviller ambulansla Berde Devlet Hastanesine getirildi. Olay yerinde ve hastanede vefat eden siviller de morga kaldırıldı.

Yakınlarının kaybettiğini öğrenen birçok Berdeli hastane ve morgun kapısına akın etti. Annesi, kardeşi, babasını kaybedenler, morg ve hastane kapısında fenalık geçirdi.

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, yaralıların ve ölenlerin panik halindeki yakınlarını yatıştırırken, hastaneye de olası bir saldırı nedeniyle kimse yaklaştırılmadı.

Annesini kaybeden ve şok içinde olan Leyla Mustafeyeva, AA muhabirine, "Ben evdeydim. Annem dışarı çıktı. Birden patlama sesi geldi. Annemi göremedim. Şu anda morgda. Ben annesiz kaldım." diye konuştu.



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