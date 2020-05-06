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GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yaklanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:38:50 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yaklanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında uygulama gerçekleştiren ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, arka koltuk altına gizlenmiş 5 kilo 400 gram esrar buldu.

Otomobildeki sürücü M.B. ile kadın yolcu Ç.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.



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