GÜNCELLEME - Düzce'deki DEAŞ operasyonu
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.