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GÜNCELLEME - Düzce'deki DEAŞ operasyonu

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:22:42 -
GÜNCELLEME - Düzce'deki DEAŞ operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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