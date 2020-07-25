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Aktüel

GÜNCELLEME - Düzce'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle 126 kişi hastanelere başvurdu

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz: - "Şu an için gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğumuz 126 vatandaşımız var. Genel durumları iyi ve sağlık açısından ciddiyetini koruyan bir hastamız bulunmuyor" ZEHİRLENENLERİN SAYISI VE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:18:16 -
GÜNCELLEME - Düzce'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle 126 kişi hastanelere başvurdu

DÜZCE (AA) - Düzce'de fabrikalara hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 126 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, çalıştıkları fabrikalarda dün öğle yemeğinin ardından bazı işçiler rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 11 fabrikanın 126 işçisi müşahede altına alınırken, fabrikalar da bugün tatil edildi.

Zehirlenme nedeniyle kendini kötü hisseden işçilerin hastanelere başvuruları devam ediyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gelerek gıda zehirlenmesi yaşayan işçileri ziyaret eden Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, sabahın ilk saatlerinde kentte bulunan sağlık tesislerine "gıda intoksu" şikayetiyle başvuranların sayısının artması ile inceleme başlattıklarını söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatları ile konu hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattıklarının altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz hastaneye gıda intoksu şikayetiyle gelenlere müdahale ediyoruz. Tarım Müdürlüğü ekipleri de gerekli numuneleri aldı. Şu an için gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğumuz 126 vatandaşımız var. Genel durumları iyi ve sağlık açısından ciddiyetini koruyan bir hastamız bulunmuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zehirlenmeye neden olan gıdayı araştırıyor. Hastalarımızda herhangi ciddi bir durum olmaması bizler için sevindirici. Hastalarımızın genel durumu iyi ve yüzde 90'ı taburcu oldu."


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