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Aktüel GÜNCELLEME - Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi

Yaralanan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti, durumu ağır 6 kişi Diyarbakır'a sevk edildi ÖLÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:24:10 -
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Bismil-Diyarbakır kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs refüjdeki direğe çarptı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan durumu ağır olan 6'sı Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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