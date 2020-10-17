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Aktüel GÜNCELLEME - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü
Aktüel

GÜNCELLEME - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

Görüşmede Bayramov, Çavuşoğlu'na insani ateşkes konusunda bilgi verdi GÖRÜŞME İÇERİĞİNE DAİR DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:09:16 -
GÜNCELLEME - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, görüşmede "Ermenistan’ın Gence’ye yönelik saldırısı" konusunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de talimatıyla Çavuşoğlu'na bölgede insani ateşkes yapılacağı konusunda ateşkes başlamadan önce bilgi verdi.

Çavuşoğlu, saldırı sonrası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.



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