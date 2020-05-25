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Aktüel

GÜNCELLEME - Didim'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Yangında 45 hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:12:22 -
GÜNCELLEME - Didim'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 45 hektarlık alan zarar gördü.

Akbük Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 11 arazöz ile 50 yangın söndürme işçisi katıldı.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan bölgede 45 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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