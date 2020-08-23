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Aktüel GÜNCELLEME - Datça'daki orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Datça'daki orman yangını söndürüldü

Kaymakam Mesut Çoban: - "Orman teşkilatımız, itfaiyemiz ve vatandaşlarımızın gayretiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü" YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:45:11 -
GÜNCELLEME - Datça'daki orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 9 arazöz, 2 su tankeri, 40 yangın söndürme işçisi ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle yangının yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Çalışmalara vatandaşların da destek verdiğini belirten Çoban, "Orman teşkilatımız, itfaiyemiz ve vatandaşlarımızın gayretiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamlamak üzere." dedi.

Çoban, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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