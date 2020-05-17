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GÜNCELLEME - Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

BÜYÜKELÇİNİN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:41:06 -
GÜNCELLEME - Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

KUDÜS (AA) - Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (58), Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya kentindeki rezidansında ölü bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı.

Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.


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