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Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

Alevler, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:39:03 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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