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Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

Nilüfer ilçesindeki yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor - Vali Yakup Canbolat: - "Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:22:09 -
GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

BURSA (AA) - Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Helikopterle havadan da müdahale edilen yangının seyrine göre civardaki bağ evlerinin tahliye edilebileceği öğrenildi.

- "Yerleşim yerlerini şu an tehdit etmiyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan helikopterle ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

Yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz. İki helikopter aktif şekilde çalışıyor, bölgeye iki helikopter de gelecek." ifadelerini kullandı.

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