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Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Yıldırım ilçesindeki yangında, 4 katlı binanın son katında hasar meydana geldi YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:25:11 -
GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.

Binadan yükselen dumanın kentin büyük bölümünden görüldüğü bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğal gaz dağıtım firması görevlileri de sokaktaki gaz akışını kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 50 kişiden oluşan itfaiye ekipleri, 13 araçla yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Dumandan etkilenen 2 itfaiyeciye, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Fabrikanın son katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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