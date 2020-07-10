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Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:06:05 -
GÜNCELLEME - Bursa'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliğince, Bursa'da çok sayıda iş adamına ulaşarak tefecilik yoluyla borçlandırıp bu kişilerin arazilerine el koyduğu ve yüksek miktarda tahsilat yaptığı, bu yolla haksız kazanç sağlamayı hedeflediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik 6 ay boyunca planlı çalışma yürütüldü.

Örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla 7 Temmuz'da 17 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "örgüt kapsamında adam öldürmeye teşebbüs", "tefecilik ve nitelikli yağma suçları"ndan işlem yapılan, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen B.G. ile örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen 8 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Diğer 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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