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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

YANGINDAKİ SON DURUM EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:26:54 -
GÜNCELLEME - Bursa'da atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan atık toplama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geçit Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangın, yaklaşık 15 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Tesiste hasar meydana geldi.

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