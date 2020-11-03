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Aktüel GÜNCELLEME - Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:53:21 -
GÜNCELLEME - Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ercan Çevikel yönetimindeki 16 KJ 049 plakalı tır, Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda, Vangölü Turizme ait Zabit Gün yönetimindeki 34 BRZ 084 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada, otobüs şoförü Gün ile muavin Muttalip Selek hayatını kaybetti, otobüste sıkışan bir yolcu da ekipler tarafından kurtarıldı.

Aralarında tır şoförü Çevikel'in de bulunduğu 18 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis, Tatvan ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Bitlis-Baykan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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