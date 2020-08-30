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Aktüel GÜNCELLEME - Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu

Şüphelinin, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde yapmak veya sağlamak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Dolandırıcılık"tan 6 kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi ZANLININ KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-30 08:22:09 -
GÜNCELLEME - Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak silahıyla bir binaya saklanan şüpheli, müzakereci polis tarafından ikna edildi.

Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, şüphe üzerine bekçiler tarafından durdurulan bir kişi, silahını güvenlik ekiplerine doğrultarak kaçmaya başladı.

Bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelinin ayak hizasına ateş etmeye başladı. Evliya Çelebi Caddesi Armağan Sokağı'nda silahını başına dayayarak kendine zarar vereceğini söyleyen zanlı, bir binaya saklandı.

Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polis ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, müzakereci polisin saatler süren ikna çabalarının ardından zanlı, ruhsatsız silahıyla teslim alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde yapmak veya sağlamak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" suçlarından 6 kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Mehmet B. (36) olduğu belirlendi.

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