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Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir'deki sazlık yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:03:37 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'deki sazlık yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dalyan mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

Bunun üzerine bölgeye, 4 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan alevler kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 50 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangını, 7 ila 10 yaş arası 3 çocuğun oyun oynarken çıkarttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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