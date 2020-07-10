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GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Otobüs şoförü gözaltına alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:00:45 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı Pamukkale firmasına ait 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 33 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.

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