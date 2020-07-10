GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Otobüs şoförü gözaltına alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı Pamukkale firmasına ait 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 33 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.