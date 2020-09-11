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Aktüel GÜNCELLEME - Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:45:20 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Çukurhüseyin Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi.

Ayrıca daha önce Adana'ya sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bölgeye yakın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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