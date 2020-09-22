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Aktüel GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

Gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:57:45 -
GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlılardan biri tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilgisayarında terör örgütü PKK propagandası içeren görseller ele geçirilen bir şüpheli ise araştırma için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 döneminde polis okulu öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Balıkesir, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de 11 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar yakalanmıştı.


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