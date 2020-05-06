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GÜNCELLEME - Bağcılar'daki bir iş yerinde yangın çıktı

Söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiyeci dumandan etkilendi İTFAİYECİLERİN DUMANDAN ETKİLENMESİ VE AYRINTILAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:54:49 -
GÜNCELLEME - Bağcılar'daki bir iş yerinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Caddesi'ndeki iş merkezinde bulunan iş yerinin, spor malzemelerinin depolandığı bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bodrum katındaki depoyu sardı.

Durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiyeci dumandan etkilendi. İtfaiyecilerden biri hastaneye kaldırıldı, diğeri olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

Bu arada, yangın dolayısıyla çevrede yoğun duman oluştuğu görüldü.

Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Sultangazi ve Bayrampaşa itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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