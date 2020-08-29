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Aktüel GÜNCELLEME - Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:07:45 -
GÜNCELLEME - Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde telefonla ulaştığı 12 yaşındaki çocuğu kandırarak, 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin telefonunu arayarak 12 yaşındaki çocuğa "Babanızın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı ve baban gözaltına alındı" deyip, evde bulunan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli A.E'nin, İstanbul'da Esenyurt ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Benzer suçlardan 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheli, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.


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