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Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-24 19:03:37 -
GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AYDIN (AA) - Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

İsabeyli Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına, mahalledeki vatandaşlar da katıldı.

Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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