GÜNCELLEME - Aydın'da polis tarafından korumaya alınan 2 çocuk ailesine teslim edildi
ÇOCUKLARIN AİLEYE TESLİM EDİLMESİ EKLENDİ
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin sokakta ayakkabısız dolaşırken bulduğu 2 küçük çocuk, ailesine teslim edildi.
Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda görev yapan polis ekipleri, sokakta ayakkabıları olmadan dolaşan 2 çocuğu fark etti. Üzerilerinde kimlik bulunmayan çocuklar, polis merkezine götürüldü.
Burada çocuklara yeni kıyafetler ve oyuncaklar alan polis ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçti.
Bu arada, Suriyeli M.O, 3-4 yaşlarındaki çocuklarının kaybolduğunu belirterek emniyete başvurdu. İnceleme sonucunda çocukların Suriyeli aileye mensup oldukları belirlendi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki çocuklar, babalarına teslim edildi.
Baba hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem yapıldı.