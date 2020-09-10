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Aktüel GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çine'deki yangında 23 dekar alan zarar gördü YANGIN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:53:26 -
GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alabayır mevkisinin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 11 arazöz, 2 su İkmal aracı, 2 belediye arazözü, 2 iş makinesi ve 55 işçiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 23 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.


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