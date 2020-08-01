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Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da çamlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-01 19:22:42 -
GÜNCELLEME - Aydın'da çamlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Akçaova Mahallesi dağlık kesimindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına, 7 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Sarp bir bölge olduğu için güçlükle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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