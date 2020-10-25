GÜNCELLEME - Aydın'da akrabasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ
AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, akrabasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, K.D, Soğancılar Mahallesi Şehler Caddesi'nde yaşayan ve aralarından husumet olduğu öğrenilen akrabası Ahmet Çetin'in (41) evine gitti.
Burada yaşanan tartışma sırasında K.D'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle Çetin'i vurduğu iddia edildi.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yaşamını yitirdi.
K.D. polis ekiplerine teslim oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.