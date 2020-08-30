GÜNCELLEME - Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde seralara yakın otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Pınarlı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Ekipler, sazlık alana ulaşan alevleri yakındaki seralara sıçramadan söndürdü.



Söndürme çalışmalarına destek veren mahalle sakinleri, çalılık alandan köpek yavrusu seslerinin geldiğini fark etti. Dikenli çalıları tahrayla temizleyen mahalleli, iki köpek yavrusunu kurtardı.

Mahalle sakinlerinden Muharrem Tuğcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıktığında hemen itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

İtfaiyeye yardımcı olmak için hortum çekerken çalıların arasından köpek sesi duyduklarını ancak alevler nedeniyle giremediklerini belirten Tuğcu, "Soğutma işlemlerine başlanınca çizmelerimizi giyip yangın alanına girdik. Çalılar arasından yavruyu çıkardık. Çok şükür, yarası beresi yok ancak çok korkmuş. Önce karnını doyurdum, veterinere götürmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Köpek yavrularını kurtaranlardan Mustafa Coşkun da bir canı kurtardığı için mutlu olduğunu ifade etti.

