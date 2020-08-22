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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Yangına, 3 helikopter ve 20'in üzerinde arazözle müdahale ediliyor GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:28:46 -
GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

İlçeye bağlı Töngüşlü Mahallesi'nde Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın Aklar mevkisine kadar ilerledi.

Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20'in üzerinde arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


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