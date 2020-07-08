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Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Polis memurlarının yaralı halde peşinden koşarak yakaladığı şüphelinin, "polise mukavemet ve hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi ŞÜPHELİNİN İSMİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:48:53 -
GÜNCELLEME - Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada bıçakla saldırdığı polis memurları Vehbi A. ve Fatih T'yi bacağından ve omzundan yaraladı.

Kaçmaya çalışan zanlı, yaralı halde peşinden koşan polis memurları tarafından silahla bacağından vurarak yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dört gündür pansiyonda kalan Mehmet Fatih Ö'nün, "hırsızlık ve polise mukavemet" suçlarından arandığı belirlendi.

Görgü tanığı Sinan Payam, polis memurlarının yaralı olmalarına rağmen kahramanca şüpheliyi yakaladıklarını anlattı.

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