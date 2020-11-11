GÜNCELLEME - Antalya'da demir profillerin altında kalan kişi öldü
Alanya ilçesinde üstüne yığma demir profilleri düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kayan yığma demir profillerin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir deposunda yığın halde bulunan demir profiller kaydı. Bu sırada deponun önünden bisikletiyle geçen Ahmet Besili, demirlerin altında kaldı.
Ayaklarından yaralanan Besili, depo çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Besili, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Demir yığınlarının altında kalan bir otomobilde de hasar oluştu.
Polis ekipleri depo önünde güvenlik önlemi aldı.