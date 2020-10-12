GÜNCELLEME - Antalya'da damadı tarafından vurulan kadın öldü
Kaçan şüpheli saklandığı yerde jandarma ekiplerince yakalandı ZANLININ GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Haskızılören Mahallesi'nde Makbule Can (64) ile evine gelen damadı M.İ. (42) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.İ, yanındaki tabancayla kayınvalidesine 8 el ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan M.İ'yi düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakaladı. Üzerinde cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulunan M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.