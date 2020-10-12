  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da damadı tarafından vurulan kadın öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da damadı tarafından vurulan kadın öldü

Kaçan şüpheli saklandığı yerde jandarma ekiplerince yakalandı ZANLININ GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:19:44 -
GÜNCELLEME - Antalya'da damadı tarafından vurulan kadın öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Haskızılören Mahallesi'nde Makbule Can (64) ile evine gelen damadı M.İ. (42) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.İ, yanındaki tabancayla kayınvalidesine 8 el ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan M.İ'yi düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakaladı. Üzerinde cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulunan M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan
Gündem

Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan

Türkiye’nin kardeş ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanılığı seçimlerinin il turunda kazanan..
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay