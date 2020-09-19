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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 60 hektar alan zarar gördü DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:23:18 -
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya'nın yanı sıra Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 12 itfaiye aracıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Soğutma çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren helikopterle havadan da destek veriliyor.

Yangında, yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, jandarmanın uyarısıyla ev sahipleri boşalttıkları 20 yazlıklarına geri döndü.

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