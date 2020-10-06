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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:14:09 -
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Senir mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 27 arazöz, 120 yangın işçisi ve 18 teknik elemanla karadan, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale edildi.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında, 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangına halen kara unsurlarınca müdahale devam ediliyor.

- "Akşama kadar yangın devam etti"

Vatandaşlardan Nuri Kıldan, AA muhabirine, öğle saatlerinde arazözleri görünce ormanlık alanda yangın çıktığını anladıklarını belirterek, bölgeye vardığında yangına helikopter ve uçakla müdahale edildiğini gördüğünü söyledi.

Müdahaleler sırasında yangının ilk çıktığı yerden karşı dağa sıçradığını belirten Kıldan, "Akşama kadar yangın devam etti. İnşallah en kısa sürede söndürülür." diye konuştu.

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