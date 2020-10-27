GÜNCELLEME - Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı
Saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı - Saatler süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ
KABİL (AA) - Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Host Emniyet Müdürü Gulam Davut Tarahil, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan 3'ünün bomba yüklü 3 aracı Host'taki polis merkezi girişinde peş peşe patlatmasının ardından diğer 7 saldırganın güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Saatler süren çatışmanın ardından tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade eden Tarahil, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tarahil, saldırıda ayrıca çoğu sivil 34 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırının şiddetiyle bölgedeki kamu binalarının hasar gördüğü belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.