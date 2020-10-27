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Aktüel GÜNCELLEME - Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı
Aktüel

GÜNCELLEME - Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı

Saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı - Saatler süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:34:18 -
GÜNCELLEME - Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Host Emniyet Müdürü Gulam Davut Tarahil, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan 3'ünün bomba yüklü 3 aracı Host'taki polis merkezi girişinde peş peşe patlatmasının ardından diğer 7 saldırganın güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade eden Tarahil, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tarahil, saldırıda ayrıca çoğu sivil 34 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki kamu binalarının hasar gördüğü belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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