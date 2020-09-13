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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:57:39 -
GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangına müdahale etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına kentin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ekiplerle havadan ve karadan müdahale edilmişti.


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