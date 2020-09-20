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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da sokakta silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesi
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da sokakta silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesi

Muğla'da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-20 00:07:06 -
GÜNCELLEME - Adana'da sokakta silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesi

MUĞLA (AA) - Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aranan şüphelilerden S.A'nın (20) ilçede olduğunun belirlenmesi üzerine özel hareket polisleriyle Bitez Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde, sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 3 Eylül'de, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, başından vurulan Rohat Kardaş (20) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

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